Смерть поевших арбуза москвичей связали с инсектицидом из "Магнита"

Стала известна причина смертельного отравления двух человек на Совхозной улице в Москве. Речь идет о веществе для дезинсекции - уничтожения насекомых, которое применялось для обработки магазина «Магнит», сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее было установлено 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина, проживавшие в 119 квартире, умерли в результате полиорганной недостаточности, «токсического воздействия неуточненного вещества». А 38-летняя Елена из той же квартиры в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в местном магазине «Магнит». В результате бабушка и внучка умерли, а состояние женщины получилось стабилизировать. Позже количество пострадавших увеличилось до 11.

Главной версией произошедшего в настоящий момент считается отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывался торговый зал. В самом «Магните» заявили, что проводится расследование, и сказали, что уберут продукцию из последней партии из всех магазинов сети. При этом в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье, предполагающей предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.