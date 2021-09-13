Смерть поевших арбуза москвичей связали с инсектицидом из "Магнита"

Стала известна причина смертельного отравления двух человек на Совхозной улице в Москве. Речь идет о веществе для дезинсекции - уничтожения насекомых, которое применялось для обработки магазина «Магнит», сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее было установлено 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина, проживавшие в 119 квартире, умерли в результате полиорганной недостаточности, «токсического воздействия неуточненного вещества». А 38-летняя Елена из той же квартиры в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, 10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в местном магазине «Магнит». В результате бабушка и внучка умерли, а состояние женщины получилось стабилизировать. Позже количество пострадавших увеличилось до 11.
Главной версией произошедшего в настоящий момент считается отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывался торговый зал. В самом «Магните» заявили, что проводится расследование, и сказали, что уберут продукцию из последней партии из всех магазинов сети. При этом в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье, предполагающей предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Также ранее эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский озвучил мнение, что сами по себе арбузы являются безопасными и серьезное отравление ими вряд ли возможно.