31-летний житель Челябинска, угрожая ножом, заставил продавцов салона сотовой связи выдать ему денежные средства и два телефона, после чего скрылся с места ЧП. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранителям удалось задержать злоумышленника, при нем была обнаружена часть похищенного из торговой точки имущества. Кроме того, стражи правопорядка установили, что мужчина совершил аналогичное преступление в микрорайоне Опытное поле. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.