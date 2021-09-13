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Серийный налетчик на салоны сотовой связи в Люберцах попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В подмосковных Люберцах полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Соответствующее видео опубликовано на сайте ГУ МВД России по Московской области.

31-летний житель Челябинска, угрожая ножом, заставил продавцов салона сотовой связи выдать ему денежные средства и два телефона, после чего скрылся с места ЧП. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранителям удалось задержать злоумышленника, при нем была обнаружена часть похищенного из торговой точки имущества. Кроме того, стражи правопорядка установили, что мужчина совершил аналогичное преступление в микрорайоне Опытное поле. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.

Происшествия,Криминал,Видео,Люберцы,
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