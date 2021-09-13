Женщина держала детей на цепи в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи и била их палкой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

По информации следствия, женщина проживала с двумя детьми 2013 и 2015 года рождения в квартире на проспекте Энергетиков. Сына и дочь она держала на цепи в коридоре, морила голодом и била их деревянной палкой по рукам и ногам в качестве наказания.

Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Расследование продолжается.