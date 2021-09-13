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В Санкт-Петербурге арестовали женщину, державшую своих детей на цепи

Газета.Ruиещё 4
32 минуты назад

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи и била их палкой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Женщина держала детей на цепи в Петербурге
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press

По информации следствия, женщина проживала с двумя детьми 2013 и 2015 года рождения в квартире на проспекте Энергетиков. Сына и дочь она держала на цепи в коридоре, морила голодом и била их деревянной палкой по рукам и ногам в качестве наказания.

Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Расследование продолжается.

Ранее «Газета.ru» писала о супругах Смоляковых из Мордовии, которые на протяжении нескольких лет истязали шестерых детей, лишая их еды и воды. Всего у пары было 12 родных и приемных детей. По словам знакомых семьи, родители заставляли голодных детей работать, запирали их в подвале и принуждали есть собственные фекалии.

Происшествия,Газета.Ru,
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