Появились подробности ДТП с автобусом под Антальей

Граждан России в автобусе, попавшем в аварию под Антальей, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на турецкую дорожную полицию, передает РИА Новости.
«Точных данных по пострадавшим пока нет, часть пассажиров не получила ранений, однако все равно всех отправили в больницу. По данным, которые мы все еще получаем, все туристы — граждане Украины. Однако точная информация будет позже», — сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что туристический автобус оказался на встречной полосе, столкнулся с микроавтобусом, перевозившим школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса скончался на месте. По предварительной информации, у него произошел сердечный приступ.
Ранее издания Турции сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Вследствие произошедшего один человек погиб и, по различным данным, от 30 до 49 человек, в частности 41 турист с Украины, пострадали. Также ранее агентство DHA сообщало, что в автобусе могли присутствовать и россияне. В российском генконсульстве в Антальи РИА Новости сказали, что российские дипломаты уточняют детали аварии и наличие граждан РФ среди пострадавших туристов.
Также ранее, 8 августа появились данные, что четырнадцать человек погибли вследствие аварии рейсового автобуса рядом с городом Балыкесир на западе Турции. Тогда водитель потерял управление и транспортное средство перевернулось. В результате травмы получили 18 пассажиров — их отвезли в пять местных клиник.