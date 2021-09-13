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СМИ заявили об отсутствии россиян в разбившемся турецком автобусе

Анна Безрукова
1 час назад

Граждан России в автобусе, попавшем в аварию под Антальей, по предварительным данным, не было. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на турецкую дорожную полицию, передает РИА Новости.

Появились подробности ДТП с автобусом под Антальей
Фото: TwitterTwitter

«Точных данных по пострадавшим пока нет, часть пассажиров не получила ранений, однако все равно всех отправили в больницу. По данным, которые мы все еще получаем, все туристы — граждане Украины. Однако точная информация будет позже», — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что туристический автобус оказался на встречной полосе, столкнулся с микроавтобусом, перевозившим школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса скончался на месте. По предварительной информации, у него произошел сердечный приступ.

Ранее издания Турции сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Вследствие произошедшего один человек погиб и, по различным данным, от 30 до 49 человек, в частности 41 турист с Украины, пострадали. Также ранее агентство DHA сообщало, что в автобусе могли присутствовать и россияне. В российском генконсульстве в Антальи РИА Новости сказали, что российские дипломаты уточняют детали аварии и наличие граждан РФ среди пострадавших туристов.

Автобус с украинцами перевернулся в Турции

Также ранее, 8 августа появились данные, что четырнадцать человек погибли вследствие аварии рейсового автобуса рядом с городом Балыкесир на западе Турции. Тогда водитель потерял управление и транспортное средство перевернулось. В результате травмы получили 18 пассажиров — их отвезли в пять местных клиник.

Происшествия,РИА Новости,Россия,Анталья,
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