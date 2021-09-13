Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции

Туристический автобус с гражданами Украины попал в ДТП со школьным автобусом в Турции. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал «RT на русском».
Авария произошла на трассе в провинции Мугла. На кадрах видно, что одно из транспортных средств перевернулось. По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ, он скончался. В результате столкновения пострадал 41 человек, в том числе семь учеников и водитель школьного автобуса. Всех они были доставлены в больницу.
Генеральное консульство России в Турции сейчас уточняет подробности произошедшего.