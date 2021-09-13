СК назвал две версии крушения L-410 в Иркутской области

В качестве основных версий инцидента с самолетом L-410 в Иркутской области рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники, сообщили в Следственном комитете. Расследование этого происшествия продолжается.

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Пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» вылетел из аэропорта Иркутска 12 сентября и направился в аэропорт села Казачинское. На его борту находились 16 человек — два члена экипажа и 14 пассажиров.

При подлете к аэропорту в условиях густого тумана лайнер совершил аварийную посадку в труднодоступной местности. В результате происшествия пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.