СК назвал две версии крушения L-410 в Иркутской области

В качестве основных версий инцидента с самолетом L-410 в Иркутской области рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники, сообщили в Следственном комитете. Расследование этого происшествия продолжается.
Пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» вылетел из аэропорта Иркутска 12 сентября и направился в аэропорт села Казачинское. На его борту находились 16 человек — два члена экипажа и 14 пассажиров.
При подлете к аэропорту в условиях густого тумана лайнер совершил аварийную посадку в труднодоступной местности. В результате происшествия пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
Специалисты продолжают осмотр места происшествия. Обнаружен бортовой самописец самолета, в ближайшее время специалисты приступят к его расшифровке. В аэропорту Иркутска следователи изъяли полетную документацию, образцы топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы.