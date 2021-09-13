Очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой в Елабуге

Массовая драка со стрельбой произошла накануне возле одного из кафе в Елабуге. Инцидент сняла на камеру его очевидица, запись размещена в сообществе «Елабуга Блог» во «ВКонтакте».

По словам девушки, участники конфликта были вооружены монтировками. Кроме того, в какой-то момент стали раздаваться звуки стрельбы, и она была вынуждена спрятаться в автомобиле.