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СК опубликовал видео с места крушения L-410 под Иркутском

Александр Кузьмин
1 час назад

На месте крушения самолета L-140 авиакомпании «Сила» обнаружили черный ящик, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники Следственного комитета России проводят осмотр места ЧП, ведомство обнародовало соответствующие кадры.

Напомним, летевший в поселок Казачинское Иркутской области L-140 совершил жесткую посадку в 4 километрах от пункта назначения. Погибли четыре человека – трое пассажиров и один член экипажа. Еще 12 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пилот L-410 рассказал о причинах авиакатастрофы

Точные причины крушения устанавливаются.

Происшествия,Катастрофы,Видео,СКР,РИА Новости,Иркутск,
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