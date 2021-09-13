В Елабуге полицейские задержали четырех человек после массовой драки в кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Татарстана.

В воскресенье, 12 сентября, в полицию поступила информация о массовой драке в одном из заведений города. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, зачинщики конфликта успели скрыться, однако вскоре их личности были установлены. Четырех участников потасовки задержали.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Отмечается, что потасовка произошла на бытовой почве.