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В российском кафе посетители устроили массовую драку

Lenta.ru
42 минуты назад

В Елабуге полицейские задержали четырех человек после массовой драки в кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Татарстана.

В воскресенье, 12 сентября, в полицию поступила информация о массовой драке в одном из заведений города. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, зачинщики конфликта успели скрыться, однако вскоре их личности были установлены. Четырех участников потасовки задержали.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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Отмечается, что потасовка произошла на бытовой почве.

Ранее сообщалось о массовой драке в центре Воронежа. Видео потасовки появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как сначала несколько людей избивают одного человека прямо на проезжей части. Затем к ним подъезжает темный внедорожник, и все бросаются к нему. Раздается шесть хлопков, похожих на выстрелы.

Происшествия,Видео,МВД,Елабуга,
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