Основателя группы «25/17» подстрелили в Москве

Основателя группы «25/17» Андрея «Бледного» подстрелили в центре Москвы. Как сообщает Телеграм-канал 112, в полицию обратилась девушка, которая увидела как на Тверской улице стреляют в мужчину из травматического пистолета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прибывшие к месту ЧП полицейские обнаружили 44-летнего Андрея Позднухова. Музыкант отказался писать заявление, сказав, что поедет домой. Лицо артиста было в крови, от помощи медиков мужчина отказался.

В настоящее время расследуются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 августа Андрей «Бледный» начал терять сознание перед концертом в Москве. Отмечалось, что артист почувствовал себя плохо при настройке звука. В результате ему вызвали «скорую».

«Мне стало лучше, отказался от дальнейшей госпитализации и вернулся на выступление. Успел на бис. Что со мной произошло — неясно, основные показатели находятся в норме», — рассказал Бледный.

Он дал обещание, что впредь будет заботится о своем здоровье и пройдет полное обследование, а также выразил благодарность и фанатов за волнение и тревогу.

Также он добавил, что за себя «и за того парня» пришлось выступать Антону Завьялову, его партнеру по группе, а поклонники ему помогали. Помимо этого, Бледный выразил благодарность коллеге за проявленную выдержку и профессионализм, а фанатов — за поддержку.

«Увидимся сегодня на выступлении», — подытожил артист в своем посте.