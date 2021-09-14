Устроившие сход в Сергиевом Посаде разошлись по домам

Люди, которые устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом, разошлись после переговоров с представителями местной администрации. Об этом ТАСС рассказала замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова.

Фото: Telegram-канал «Подъём» Telegram-канал «Подъём»

"Собравшимся жителям города разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития", - сказала она.

По словам Ерохановой, в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан.

"Мы обратились в полицию, чтобы они направили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - добавила она.

Как ранее сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, группа жителей деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.