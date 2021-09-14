В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Устроившие сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде разошлись

ТАССиещё 2
25 минут назад

Люди, которые устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом, разошлись после переговоров с представителями местной администрации. Об этом ТАСС рассказала замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова.

Устроившие сход в Сергиевом Посаде разошлись по домам
Фото: Telegram-канал «Подъём»Telegram-канал «Подъём»

"Собравшимся жителям города разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития", - сказала она.

По словам Ерохановой, в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан.

"Мы обратились в полицию, чтобы они направили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - добавила она.

Как ранее сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, группа жителей деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Позже факт убийства ТАСС подтвердили в подмосковном управлении СК РФ. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По ее словам, были задержаны подозреваемые в совершении преступлений граждане "одного из соседних государств" 1988 и 1984 годов рождения.

Происшествия,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители