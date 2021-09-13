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В крови отравившихся арбузом нашли следы ядовитого вещества

Алиса Селезнёва
47 минут назад

Специалисты нашли к крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, предположительно отравившихся арбузом, следы ядовитого вещества — этиленгликоля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.

10 сентября стало известно о смерти в больнице двух жительниц дома 16 по Совхозной улице в Москве – 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки. Мать девочки оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Изначально предполагалось, что они отравились арбузом, так как отец ребенка, единственный, кто не ел ягоду, не пострадал.

Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки

При этом в течение 11 сентября в общей сложности были госпитализированы около десятка жителей домов 16 и 18 по этой улице.

В крови и погибших, по данным источника, найдены следы ядовитого вещества, которое может привести к необратимым процессам и летальному исходу.

При этом этиленгликоль широко используется в тормозных жидкостях и антизамерзайках, в составе средств для мытья стекол, а также в креме для обуви.

Ранее стало известно, что в домах, откуда были госпитализированы пострадавшее, проводится капитальный ремонт. В СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Специалисты взяли пробы воздуха, продуктов и вещества с поверхностей.

Происшествия,Видео,СКР,РЕН ТВ,
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