Байден объявил о стихийном бедствии в Калифорнии

«Сегодня президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара «Калдор», — говорится в заявлении.