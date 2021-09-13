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Байден объявил о стихийном бедствии в Калифорнии из-за пожара

RT на русском
31 минуту назад

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Калифорния, где бушует крупный природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден объявил о стихийном бедствии в Калифорнии
Фото: ReutersReuters

«Сегодня президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара «Калдор», — говорится в заявлении.

Как отмечается, федеральное финансирование доступно властям штата и местным органам управления, а также некоторым частным НКО. Средства можно задействовать на аварийные работы, ремонт или замену повреждённых объектов.

Пожар «Калдор» начался ещё в середине августа. По данным властей, к настоящему времени удалось локализовать 65% пожара.

Происшествия,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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