Ядовитое вещество нашли в крови погибших на Совхозной улице москвичек

В крови погибших 61-летней женщины и 15-летней девочки из дома на Совхозной улице в столице нашли следы этиленгликоля, сообщает газета «Известия».
Согласно отрытым данным, это вещество токсично, а также взрыво- и пожароопасно. Его используют в качестве компонента автомобильных антифризов, тормозных жидкостей, может быть использован как теплоноситель и так далее.
Ранее в столичное медучреждение с отравлением доставили членов одной семьи из квартиры на улице Совхозной. Они вместе ели арбуз, купленный в магазине на той же улице. Позднее пожилая женщина и ее внучка скончались.
Затем были госпитализированы еще несколько жильцов данного дома. Врачи-педиатры провели поквартирный обход в этом доме после истории с возможным отравлением.
Ранее из здания взяли пробы воды и воздуха. Магазин «Магнит» изъял из продажи всю партию арбузов, из которой данная семья купила ягоду.