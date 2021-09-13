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Ядовитое вещество нашли в крови погибших москвичек, якобы отравившихся арбузом

РИАМО
24 минуты назад

В крови погибших 61-летней женщины и 15-летней девочки из дома на Совхозной улице в столице нашли следы этиленгликоля, сообщает газета «Известия».

Ядовитое вещество нашли в крови погибших на Совхозной улице москвичек
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Согласно отрытым данным, это вещество токсично, а также взрыво- и пожароопасно. Его используют в качестве компонента автомобильных антифризов, тормозных жидкостей, может быть использован как теплоноситель и так далее.

Ранее в столичное медучреждение с отравлением доставили членов одной семьи из квартиры на улице Совхозной. Они вместе ели арбуз, купленный в магазине на той же улице. Позднее пожилая женщина и ее внучка скончались.

Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки

Затем были госпитализированы еще несколько жильцов данного дома. Врачи-педиатры провели поквартирный обход в этом доме после истории с возможным отравлением.

Ранее из здания взяли пробы воды и воздуха. Магазин «Магнит» изъял из продажи всю партию арбузов, из которой данная семья купила ягоду.

Происшествия,"Магнит",газета "Известия",
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