В крови отравившихся арбузом россиянок обнаружили смертельный яд

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу — этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

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Что произошло?

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10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Мнение врачей

Советский и российский ученый и вирусолог Алексей Аграновский сразу же отмел слухи о том, что причиной отравления москвичек мог стать дельта-вариант коронавируса. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что симптомы похожи на новый штамм COVID-19, речь все же идет об отравлении.

Кроме того, по словам Аграновского, на данный момент науке не известно о существовании ни одного вируса, который мог бы с легкостью циркулировать внутри одного жилого дома.

Эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский, в свою очередь, считает, что сами по себе арбузы безопасны и серьезно отравиться ими невозможно.

В то же время, врач-токсиколог Евгений Тимаков отметил, что арбуз мог быть поражен грибковыми инфекциями. По его словам, необходимо проверить, чем обрабатывали арбузы и почему плоды не прошли контроль качества. Не исключил Тимаков и диверсию.

Похожие случаи

Похожая ситуация случилась в 2018 году в Перу. Тогда девять человек в возрасте от 12 до 78 лет скончались после того, как поели на похоронах. Министерство здравоохранения страны обнаружило в образцах еды, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества это были, не уточняется.

В Испании острое отравление химикатами во время еды получил 17-летний британец Коллум Форстер. Подросток отдыхал в Испании вместе со своей семьей на испанском курорте. Спустя 10 минут после того, как семья вернулась с ужина в ресторане в отель, Коллум почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где в его крови были обнаружены инсектициды — средства для уничтожения тараканов или муравьев.

Что делать?