Появилось видео с места падения самолета под Иркутском

Четыре человека погибли при жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области . Видео с места происшествия публикует портал «Ruptly» со ссылкой на МЧС России .

На кадрах можно увидеть, как сотрудники ведомства проводят спасательные работы по освобождению находящихся под обломками людей. По данным пресс-службы МЧС на борту находились 16 человек, в том числе 2 члена экипажа. Работа по освобождению пострадавших завершена, они переданы медикам.