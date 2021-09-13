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Появилось видео с места падения самолета под Иркутском

Александр Кузьмин
50 минут назад

Четыре человека погибли при жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Видео с места происшествия публикует портал «Ruptly» со ссылкой на МЧС России.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники ведомства проводят спасательные работы по освобождению находящихся под обломками людей. По данным пресс-службы МЧС на борту находились 16 человек, в том числе 2 члена экипажа. Работа по освобождению пострадавших завершена, они переданы медикам.

Следственным комитетом России по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, части третьей.

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