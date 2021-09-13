Опубликовано новое видео с места жесткой посадки L-410

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено место жесткой посадки самолета L-410 в тайге в Иркутской области. Известно, что на борту на момент аварии находилось 16 человек.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

На кадрах видны искореженные элементы корпуса и салона воздушного судна, грудой лежащие посреди разбросанных вещей и сломанных во время приземления самолета деревьев.