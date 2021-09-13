В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Монреале мужчина напал на людей с "острым предметом", трое ранены

Газета.Ruиещё 3
57 минут назад

Три человека получили резаные раны в результате нападения в одном из районов Монреаля, сообщает телеканал CTV News. Уточняется, что ранения нанесены "острым предметом", каким именно, не уточняется.

В Монреале мужчина напал на людей с "острым предметом"
Фото: DepositphotosDepositphotos

Одна пострадавшая, женщина 39 лет, находится в критическом состоянии. Жизни двух других жертв сейчас ничто не угрожает. Нападавший задержан, его личность не раскрывается. Сообщается, что он также госпитализирован с "незначительными травмами, не опасными для жизни".

Один из очевидцев сообщил, что его соседи недавно стали жертвами краж в этом районе. Полиция оцепила место происшествия. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил пять человек. Злоумышленника удалось задержать.

Происшествия,Монреаль,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители