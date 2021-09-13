В Монреале мужчина напал на людей с "острым предметом"

Три человека получили резаные раны в результате нападения в одном из районов Монреаля, сообщает телеканал CTV News. Уточняется, что ранения нанесены "острым предметом", каким именно, не уточняется.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Одна пострадавшая, женщина 39 лет, находится в критическом состоянии. Жизни двух других жертв сейчас ничто не угрожает. Нападавший задержан, его личность не раскрывается. Сообщается, что он также госпитализирован с "незначительными травмами, не опасными для жизни".

Один из очевидцев сообщил, что его соседи недавно стали жертвами краж в этом районе. Полиция оцепила место происшествия. Подробности произошедшего выясняются.