Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе L-410 увеличилось

Сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, у троих диагностированы травмы легкой степени, у пяти — средние. Еще одна женщина ушла домой. Позже информация была уточнена. Число тяжело пострадавших в увеличилось до четырех человек. Трое из них, в том числе один из пилотов, будут перевезены в Иркутск. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.