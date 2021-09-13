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Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе L-410 увеличилось до четырех человек

Газета.Ruиещё 8
16 минут назад

Трое пострадавших при крушении самолета L-410 в Иркутской области находятся в реанимации. Как пишет МК, об этом заявил представитель пресс-службы правительства региона.

Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе L-410 увеличилось
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

Сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, у троих диагностированы травмы легкой степени, у пяти — средние. Еще одна женщина ушла домой. Позже информация была уточнена. Число тяжело пострадавших в увеличилось до четырех человек. Трое из них, в том числе один из пилотов, будут перевезены в Иркутск. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Отмечается, что в село Казачинское также прибыл борт санавиации из Иркутска, врачи едут в медучреждение. Ранее сообщалось, что в результате авиапроисшествия пострадали 12 человек, еще четверо погибли. Пилот совершившего жесткую посадку самолета L-410 Николай Махнутин рассказал об авиакатастрофе. Он считает, что во всем виноват сбой системы навигации.

Происшествия,Причина крушения,Игорь Кобзев,Иркутская Область,
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