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СМИ: из-за взрыва в США частично обрушился жилой дом

ТК «Звезда»иещё 2
24 минуты назад

По информации прессы, в американском штате Джорджия на территории жилого комплекса в округе Де-Калб произошел взрыв. В результате случившегося, согласно данным СМИ, произошло частичное обрушение здания.

Из-за взрыва в США частично обрушился жилой дом
Фото: shoutout2dekaye twittershoutout2dekaye twitter

Как указывает местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на правоохранительные органы, сообщение о происшествии поступило примерно в 13:24 по местному времени. По прибытии полицейские наблюдали сильное задымление на месте случившегося и ощущали заметный запах газа.

В результате взрыва, сообщает СМИ, несколько человек получили ожоги разной степени тяжести и были направлены в медучреждения. Еще двое, согласно прессе, считаются пропавшими без вести.

Происшествия,МВД,Соединенные Штаты,
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