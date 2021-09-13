Из-за взрыва в США частично обрушился жилой дом

По информации прессы, в американском штате Джорджия на территории жилого комплекса в округе Де-Калб произошел взрыв. В результате случившегося, согласно данным СМИ, произошло частичное обрушение здания.

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Как указывает местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на правоохранительные органы, сообщение о происшествии поступило примерно в 13:24 по местному времени. По прибытии полицейские наблюдали сильное задымление на месте случившегося и ощущали заметный запах газа.