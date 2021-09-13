Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета

Спасатели закончили работу по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолёта L-410. Они были зажаты в корпусе воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Агентство отмечает, что 12 пострадавших переданы врачам скорой помощи. Всего на борту находилось 16 человек, четверо погибли.
Самолёт, летевший по маршруту Иркутск — поселок Казачинское не долетел до пункта назначения четыре километра.
Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточнённой информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли, — рассказали в МЧС.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли и пятеро получили травмы при падении самолёта L-410 в реку Киренгу в Иркутской области. Погиб пилот, а также двое мужчин и женщина, рассказал губернатор области Игорь Кобзев. Всего в самолёте было два пилота и 14 пассажиров.