Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета

Спасатели закончили работу по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолёта L-410. Они были зажаты в корпусе воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство отмечает, что 12 пострадавших переданы врачам скорой помощи. Всего на борту находилось 16 человек, четверо погибли.

Самолёт, летевший по маршруту Иркутск — поселок Казачинское не долетел до пункта назначения четыре километра.

Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточнённой информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли, — рассказали в МЧС.