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Пассажиров освободили из салона самолёта, упавшего под Иркутском

News.ruиещё 7
1 час назад

Спасатели закончили работу по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолёта L-410. Они были зажаты в корпусе воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Агентство отмечает, что 12 пострадавших переданы врачам скорой помощи. Всего на борту находилось 16 человек, четверо погибли.

Самолёт, летевший по маршруту Иркутск — поселок Казачинское не долетел до пункта назначения четыре километра.

Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточнённой информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли, — рассказали в МЧС.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли и пятеро получили травмы при падении самолёта L-410 в реку Киренгу в Иркутской области. Погиб пилот, а также двое мужчин и женщина, рассказал губернатор области Игорь Кобзев. Всего в самолёте было два пилота и 14 пассажиров.

Происшествия,Игорь Кобзев,МЧС,РИА Новости,Иркутская Область,Иркутск,
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