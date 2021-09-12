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Опубликовано видео с места экстренной посадки самолета в Иркутской области

ТК «Звезда»
1 час назад

МЧС РФ опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета под Иркутском.

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, воздушное судно L-410 совершило жесткую посадку под Иркутском. Сообщалось, что на борту находилось 16 человек.

По последним данным, в результате трагедии четыре человека погибли.

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Как сообщалось ранее, на месте экстренной посадки самолета ведутся спасательные работы по освобождению людей, которые оказались зажаты на борту. В спасательной операции задействованы более 50 человек и 10 единиц спецтехники.

В СМИ появилась информация о том, что причиной жесткой посадки самолета могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования.

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