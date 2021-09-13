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В Иркутской области нашли один из чёрных ящиков самолёта L-410

RT на русскомиещё 17
17 минут назад

В Иркутской области обнаружили один из чёрных ящиков самолёта L-410, потерпевшего крушение. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Иркутской области нашли один из чёрных ящиков самолёта L-410
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один ящик нашли», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.

В Иркутской области 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения L-410.

СК возбудил дело.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Иркутская Область,
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