В Иркутской области нашли один из чёрных ящиков самолёта L-410

В Иркутской области обнаружили один из чёрных ящиков самолёта L-410, потерпевшего крушение. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Один ящик нашли», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.
В Иркутской области 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения L-410.
СК возбудил дело.