Раскрыто число погибших при крушении L-410 под Иркутском

Два члена экипажа и два пассажира погибли при крушении самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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"Два члена экипажа погибли и два пассажира. Одна пассажирка - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали в оперативном штабе, остальные 12 человек получили травмы. Двое из них зажаты внутри самолета, проводится их деблокация.