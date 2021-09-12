В результате крушения самолета под Иркутском погибли люди

В результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском три человека погибли, сообщает РЕН ТВ.

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По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

«Поступила информация о гибели пилота. Она проверяется», — сказал источник.

Борт находится в труднодоступной местности, сейчас к нему добираются спасатели.

Ранее потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимально низкой высоте. Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.