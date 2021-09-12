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СК: пассажиры совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта выжили

RT на русскомиещё 3
31 минуту назад

По предварительный данным, все находившиеся в совершившем жёсткую посадку под Иркутском самолёте пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии, сообщили в Следственном комитете. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

СК прокомментировал ЧП с пассажирским L-410 под Иркутском
Фото: ТАССТАСС

«По предварительный данным, все находившиеся в самолёте пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).

Названы причины крушения L-410 под Иркутском

12 сентября пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Иркутская Область,Иркутск,
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