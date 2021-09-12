Бастрыкин отреагировал на задержание россиянина в Праге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить причины и правовые основания задержания россиянина на территории Чехии, сообщается на сайте ведомства.

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В СК отметили, что недопустимо злоупотреблять международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам.

Бастрыкин поручил разобраться в данном деле во взаимодействии с МИД России руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Олегу Михайлову.

12 сентября в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, был задержан гражданина РФ Александр Франчетти - один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией. Таким образом, россиянина могут привлечь к уголовной ответственности на Украине.