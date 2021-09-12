Замглавы «Меджлиса» обвинили в диверсии в Крыму

Заместителю председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариману Джелялову ужесточили обвинение по уголовному делу. Как рассказал в своем Facebook его адвокат Николай Полозов, следствие переквалифицировало его действия с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в диверсии.

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«Также в рамках следственных действий после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого. Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания», — написал он.

Известно, что в настоящее время Джелялова содержат в СИЗО Симферополя, он находится в двухместной камере с еще одним сокамерником — фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы (запрещенная в России религиозная организация).

«Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный», — уточнил Полозов.