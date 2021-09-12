Россиянина задержали в Праге по выданному Украиной ордеру

В аэропорту Праги задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

Фото: OpenUkraine/t.me OpenUkraine/t.me

Ранее 12 сентября руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал, что в аэропорту Праги задержан российский активист Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России.

Молохов подчеркнул, что «мужчине грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».