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Россиянина задержали в Праге по выданному Украиной ордеру

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

В аэропорту Праги задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

Россиянина задержали в Праге по выданному Украиной ордеру
Фото: OpenUkraine/t.meOpenUkraine/t.me

Ранее 12 сентября руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал, что в аэропорту Праги задержан российский активист Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России.

Молохов подчеркнул, что «мужчине грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Происшествия,Александр Молохов,ЕС,Россия,Прага,Украина,
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