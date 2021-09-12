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Появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже

Майк Габриелян
16 минут назад

В интернете появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже. Ролик опубликовали в группе «ЧП ДТП Воронеж». В подписи говорится, что драка произошла из-за детей и девушки.

На кадрах видно, что в потасовке участвовало примерно десять человек. Сначала несколько участников набросились на одного на проезжей части. Затем к месту происшествия подъехал тёмный внедорожник и внимание дебоширов переключилось на него.

Когда они бросились к авто, раздалось шесть выстрелов. Затем автомобиль сдал назад и уехал. Толпа кричащих мужчин покинула проезжую часть и переместилась на тротуар.

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В полиции рассказали, что инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте, у дома 153а, передает «Вести. Воронеж». На месте происшествия никого не задержали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Происшествия,Видео,
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