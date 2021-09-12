В интернете появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже. Ролик опубликовали в группе «ЧП ДТП Воронеж». В подписи говорится, что драка произошла из-за детей и девушки.
На кадрах видно, что в потасовке участвовало примерно десять человек. Сначала несколько участников набросились на одного на проезжей части. Затем к месту происшествия подъехал тёмный внедорожник и внимание дебоширов переключилось на него.
Когда они бросились к авто, раздалось шесть выстрелов. Затем автомобиль сдал назад и уехал. Толпа кричащих мужчин покинула проезжую часть и переместилась на тротуар.
В полиции рассказали, что инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте, у дома 153а, передает «Вести. Воронеж». На месте происшествия никого не задержали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.