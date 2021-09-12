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В Москве трагически погиб популярный блогер Дима Верт

Майк Габриелян
29 минут назад

Популярный блогер Дмитрий Бешенцев (Дима Верт), пишущий о заброшенных объектах архитектуры, погиб в центре Москвы. Мужчина сорвался с крыши пятиэтажного здания, сообщает «Московский Комсомолец».

В Москве трагически погиб популярный блогер Дима Верт
Фото: InstagramInstagram

Инцидент произошел в пятницу, около восьми вечера. Блогер с двумя друзьями пытался взобраться на крышу дома 14 на улице 1905 года,

Это пятиэтажный кирпичный дом 1971 года постройки, находящийся на реконструкции. Он примыкает к автобусному парку. По всей видимости, Бешенцев с приятелями хотели сделать пейзажные фото.

Спутники Дмитрия удачно поднялись на крышу. Он последовал за ними, но фрагмент лестницы обвалился и блогер упал вниз. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Погибшему было 34 года.

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Дмитрий Бешенцев вел проекты, посвященные заброшенным зданиям и необычным городским объектам. Одним из последних его экстремальных путешествий стала поездка на резиновой лодке по подземным коммуникациям Москвы.

Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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