В Москве трагически погиб популярный блогер Дима Верт

Популярный блогер Дмитрий Бешенцев (Дима Верт), пишущий о заброшенных объектах архитектуры, погиб в центре Москвы. Мужчина сорвался с крыши пятиэтажного здания, сообщает «Московский Комсомолец».
Инцидент произошел в пятницу, около восьми вечера. Блогер с двумя друзьями пытался взобраться на крышу дома 14 на улице 1905 года,
Это пятиэтажный кирпичный дом 1971 года постройки, находящийся на реконструкции. Он примыкает к автобусному парку. По всей видимости, Бешенцев с приятелями хотели сделать пейзажные фото.
Спутники Дмитрия удачно поднялись на крышу. Он последовал за ними, но фрагмент лестницы обвалился и блогер упал вниз. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Погибшему было 34 года.
Дмитрий Бешенцев вел проекты, посвященные заброшенным зданиям и необычным городским объектам. Одним из последних его экстремальных путешествий стала поездка на резиновой лодке по подземным коммуникациям Москвы.