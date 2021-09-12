В Москве трагически погиб популярный блогер Дима Верт

Популярный блогер Дмитрий Бешенцев (Дима Верт), пишущий о заброшенных объектах архитектуры, погиб в центре Москвы. Мужчина сорвался с крыши пятиэтажного здания, сообщает «Московский Комсомолец».

Фото: Instagram Instagram

Инцидент произошел в пятницу, около восьми вечера. Блогер с двумя друзьями пытался взобраться на крышу дома 14 на улице 1905 года,

Это пятиэтажный кирпичный дом 1971 года постройки, находящийся на реконструкции. Он примыкает к автобусному парку. По всей видимости, Бешенцев с приятелями хотели сделать пейзажные фото.

Спутники Дмитрия удачно поднялись на крышу. Он последовал за ними, но фрагмент лестницы обвалился и блогер упал вниз. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Погибшему было 34 года.