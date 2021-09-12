В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Подмосковье мужчина попытался задушить девочку на улице: видео

Ювелина Бернст
20 минут назад

В городе Солнечногорске Московской области задержали мужчину, который попытался задушить 9-летнюю девочку на улице, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина напал на ребенка средь бела дня 11 сентября. Преступление засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девочка идет по улице, сзади к ней, оглядываясь по сторонам, подходит мужчина. Он хватает ее за шею, и держа за шею уносит в сторону. Происходившее увидела из окна женщина, которая начала кричать. Мужчина испугался и убежал. Пострадавшая девочка рассказала, что злоумышленник ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить.

По информации издания, нападавшим оказался 38-летний бомж Сергей Распутин, уроженец Владимирской области. Он уже дал признательные показания. По предварительным данным, он хотел украсть у ребенка телефон.

Происшествия,Видео,Московский комсомолец,Московская Область,Солнечногорск,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители