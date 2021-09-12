В Подмосковье мужчина попытался задушить девочку на улице: видео

Мужчина напал на ребенка средь бела дня 11 сентября. Преступление засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девочка идет по улице, сзади к ней, оглядываясь по сторонам, подходит мужчина. Он хватает ее за шею, и держа за шею уносит в сторону. Происходившее увидела из окна женщина, которая начала кричать. Мужчина испугался и убежал. Пострадавшая девочка рассказала, что злоумышленник ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить.