В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Появилось видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке

Lenta.ru
38 минут назад

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовали видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке. Кадры появились в YouTube-канале ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что два взрыва прогремели в Кировском районе Донецка в районе действующей нефтебазы.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВФУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, представительства ДНР в СЦКК. Проводятся оперативные действия, жертв среди населения нет.

Беспилотник подорвал нефтебазу в Донецке

Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин назвал взрыв террористическим актом. «Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ)», — заявил он.

Происшествия,Видео,Денис Пушилин,Аль-Каида,МЧС,МВД,Донецк,
45
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители