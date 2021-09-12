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Российская теннисистка Веснина лишилась медалей Олимпиады в Токио

Ювелина Бернст
1 час назад

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности, сообщила она «Коммерсанту».

Российская теннисистка Веснина лишилась медалей Олимпиады в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсменки, кража произошла, когда она с мужем отлучилась из дома на несколько часов.

Вор перелез через забор и пробрался в дом, при этом сигнализация в доме не сработала.

Веснина рассказала, что медали лежали в спортивной сумке «не на видном месте». Драгоценности и украшения были в сейфе, который преступник взломал.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады 2020 года в Токио в миксте.

Происшествия,Елена Веснина,Московская Область,
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