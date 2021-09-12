Российская теннисистка Веснина лишилась медалей Олимпиады в Токио

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности, сообщила она «Коммерсанту».
По словам спортсменки, кража произошла, когда она с мужем отлучилась из дома на несколько часов.
Вор перелез через забор и пробрался в дом, при этом сигнализация в доме не сработала.
Веснина рассказала, что медали лежали в спортивной сумке «не на видном месте». Драгоценности и украшения были в сейфе, который преступник взломал.
Елена Веснина — чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады 2020 года в Токио в миксте.