В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Италии мужчина с ножом напал на людей в автобусе

Газета.Ru
27 минут назад

В итальянском городе Римини задержали мужчину после того, как он ранил ножом пять человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

В Италии мужчина с ножом напал на людей в автобусе
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, инцидент произошел в автобусе. Контролеры попросили у мужчины, предположительно сомалийского происхождения, билет. В ответ на требование он достал нож и ударил им обоих контролеров. Впоследствии, спасаясь от полицейских, он ранил еще троих человек, в том числе женщину и ребенка.

Злоумышленника удалось задержать. Местная прокуратура начала следствие.

Как сообщили в Corrierra della Sera, рассматриваются разные версии случившегося, не исключается также версия о том, что мужчина действовал из экстремистских мотивов.

Ранее сообщалось, что афганец напал с ножом на двух человек в Берлине

Происшествия,Италия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители