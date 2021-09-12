В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пассажиров севшего в Красноярске самолета отправили резервным бортом

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Пассажиры Boeing 767, совершившего аварийную посадку в Красноярске по пути из Антальи во Владивосток, вылетели резервным бортом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажиров севшего в Красноярске самолета отправили резервным бортом
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Самолет вылетел от нас в 04:50 (00:50 мск). Из Москвы к ним прибыл борт, и они улетели", - заявила представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с гидравликой самолет запросил аварийную посадку, находясь над Красноярском. До этого подобная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Сочи. Из-за запаха горелой проводки воздушное судно экстренно приземлилось в московском аэропорту Шереметьево.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Происшествия,Общество,Аэропорт Шереметьево,Boeing,ИТАР-ТАСС,Анталья,Красноярск,Владивосток,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители