Солдат с автоматом сбежал из кировской военчасти

Вооруженный солдат покинул боевой пост и сбежал из части в Кировской области. Об инциденте сообщает» Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Источник рассказал, что рядовой срочной службы самовольно покинул расположение части, когда находился в карауле на КПП.

«При себе у него автомат Калашникова», - отметил собеседник.

Беглецу 24 года. Очевидцы утверждают, что он направился в сторону леса. На подъездах к части появились вооруженные армейские патрули. К розыску подключили авиацию.