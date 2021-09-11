Солдат с автоматом сбежал из кировской военчасти

Вооруженный солдат покинул боевой пост и сбежал из части в Кировской области. Об инциденте сообщает» Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Источник рассказал, что рядовой срочной службы самовольно покинул расположение части, когда находился в карауле на КПП.
«При себе у него автомат Калашникова», - отметил собеседник.
Беглецу 24 года. Очевидцы утверждают, что он направился в сторону леса. На подъездах к части появились вооруженные армейские патрули. К розыску подключили авиацию.
Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 23-летнего жителя соседнего региона, который сбежал из войсковой части, где проходил срочную службу, и стал грабить женщин.