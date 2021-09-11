В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Солдат с автоматом сбежал из кировской военчасти

Елена Прошина
28 минут назад

Вооруженный солдат покинул боевой пост и сбежал из части в Кировской области. Об инциденте сообщает» Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Солдат с автоматом сбежал из кировской военчасти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник рассказал, что рядовой срочной службы самовольно покинул расположение части, когда находился в карауле на КПП.

«При себе у него автомат Калашникова», - отметил собеседник.

Беглецу 24 года. Очевидцы утверждают, что он направился в сторону леса. На подъездах к части появились вооруженные армейские патрули. К розыску подключили авиацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 23-летнего жителя соседнего региона, который сбежал из войсковой части, где проходил срочную службу, и стал грабить женщин.

Происшествия,Интерфакс,Кировская Область,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители