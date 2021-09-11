Во Франции предотвратили взрывы урановых бомб

В департаменте Верхний Рейн полиция задержала 26-летнего гражданина Франции, который подозревался в подготовке терактов. Мужчина изготовлял взрывные устройства, содержащие радиоактивные элементы. В правоохранительные органы обратились простые люди, которым подозреваемый показал видео-инструкции по изготовлению взрывчатки, также он выразил настрой на применение этих «навыков». В доме несостоявшегося террориста правоохранители нашли четыре уже готовых устройства. В них содержался оксид урана и другие радиоактивные элементы. Также были найдены символика Ку-Клукс-Клана и знамёна со свастикой. Так называемые «грязные бомбы» характерны тем, что как таковых серьезных разрушений не наносят, но оставляют после взрыва высокий радиоактивный фон.