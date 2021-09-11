Жителям дома после отравления арбузом запретили пить воду из-под крана

«Запретили пользоваться водой, вынесли всю еду, но ничего не нашли, поэтому всё связывают с ремонтом. Воду носим в бутылках», — сказала собеседница канала.

Сегодня с жильцами дома на Совхозной улице, 16, беседовали врачи. Они проводили осмотр и делали тесты на COVID-19.

Ранее троих человек госпитализировали с отравлением. Они ели купленный в ближайшем «Магните» арбуз. 15-летняя девочка и её 61-летняя бабушка умерли в больнице. Накануне СМИ сообщили, что после этого бригада скорой помощи забрала в стационар трёх их соседей с признаками отравления. СК возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор открыл горячую линию. «Магнит» опечатан.