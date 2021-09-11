Гигантский смерч под Хабаровском попал на видео

Жители Хабаровска сняли на видео гигантский смерч, пронесшийся над Амуром. Запись опубликовало издание «Подъем».
По словам синоптиков, такое явление редкое для региона - оно случается раз в 2-3 года. Как правило, такие смерчи там кратковременны и не опасны, рассказывают специалисты.
Сегодняшний смерч также не принес никаких разрушений или негативных последствий непогоды.
При этом МЧС региона не прогнозировало каких-либо опасных погодных явлений в этот день, для ведомства это также оказалось неожиданностью.
2 сентября смерч обрушился на побережье Сочи. Туристы успели снять, как воронка достигла суши, поднимая в воздух шезлонги и торговые палатки.