"По предварительным данным, мужчина после выполнения воздушного элемента столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта, после чего, запутавшись в стропах отцепленного основного парашюта, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте", - сообщила Тертичная.