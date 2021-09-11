Еще одного человека госпитализировали из дома на Совхозной

Еще один человек был госпитализирован из дома 16 на улице Совхозной, где ранее были зафиксированы случаи отправления. Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Очередным пациентом оказался мужчина. На вопрос журналистов о том, как он чувствует себя, мужчина ответил: «Нормально. Красота».

При этом он не сказал, общался ли со следователями, лишь уточнил, что общался с врачами.

Ранее из этого же дома госпитализировали ребенка и двух взрослых. Семья ела арбуз, купленный в магазине «Магнит», расположенном в доме, где они проживали. Впоследствии женщины и подросток почувствовали себя плохо, их увезли на «скорой», однако спасти двоих из них врачи не смогли.

Затем стало известно, что за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.