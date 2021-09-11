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Под Челябинском задержали подозреваемого в убийстве 8-месячной девочки

Ювелина Бернст
1 час назад

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 8-месячной девочки, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу СК России по региону.

Под Челябинском задержали подозреваемого в убийстве 8-месячной девочки
Фото: TwitterTwitter

По подозрению в преступлении задержан 30-летний местный житель, уточнили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Задержанный является сожителем матери девочки, сообщает издание. По его данным, женщина ушла в магазин, оставив ребенка под его присмотром. В это время мужчина, раздраженный плачем девочки, сжал ее горло, что привело к гибели девочки. Тело мужчина спрятал в подпол.

Также выяснилось, что ранее задержанного уже привлекали за нанесение побоев ребенку. Поэтому сейчас решается вопрос о возбуждении второго дела в отношении социальных служб из-за бездействие после первого происшествия.

Девочка скончалась накануне в Чебаркульском районе. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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