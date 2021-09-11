К администрации Балашихи принесли гроб с телом: видео

Сообщается, что у жительницы Балашихи Натальи умерла сестра, она планировала похоронить ее рядом с отцом, на местном погосте. Однако распорядители кладбища потребовали 120 тысяч рублей. Женщина обратилась к другим ритуальщикам, и они согласились на меньшую сумму. Однако, по словам Натальи, на кладбище отказались выдать разрешение на захоронение, хотя все документы были в порядке.