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Причиной взрыва на нефтебазе в Донецке было сброшенное БПЛА устройство

ТАССиещё 2
1 час назад

Причиной взрыва, который произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка, было взрывное устройство, сброшенный с помощью беспилотника. Об этом в субботу сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Беспилотник подорвал нефтебазу в Донецке
Фото: соцсетисоцсети

"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - сказал Безсонов.

Ранее в субботу руководитель городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города на нефтебазе произошел взрыв.

Происшествия,Даниил Безсонов,Алексей Кулемзин,Донецк,
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