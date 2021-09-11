Погоню сотрудников ГИБДД за пьяным водителем сняли на видео

В Тверской области нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников полиции после того, как они хотели остановить его на дороге. Мужчина набрал скорость и начал вилять по дороге, а также выезжать на встречную полосу и обочину. Видео, на которое попали кадры устроенной погони опубликовало УМВД России по Тверской области.