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Названа альтернативная версия смерти москвичей от арбузов

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Причиной отравления москвичей после употребления арбуза могли стать химикаты, появившиеся на ягодах после дезинфекции торгового зала, сообщает Telegram-канал Life shot.

Названа альтернативная версия смерти москвичей от арбузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, 6 сентября в магазине проводили дезинфекцию торгового зала. При этом сотрудники супермаркета не накрыли и не убрали фрукты и овощи, а значит на продукты могли попасть ядовитые вещества.

Для подтверждения этой версии, на экспертизу были отправлены около 300 кг арбузов.

Также специалисты отобрали пробы воздуха, воды, продуктов и чистящих средств в квартире, где проживали погибшие члены семьи, купившей арбуз.

Накануне в Москве скончались 60-летняя женщина и ее 15-летняя внучка после того, как они съели арбуз, купленный в магазине у дома на Совхозной улице. Мать семейства попала в реанимацию. Из этого же дома с признаками отравления госпитализировали двух мальчиков-подростков из разных семей. После употребления арбуза, купленного в том же магазине, в больницу попали также девочки 12 и 17 лет и их сосед по квартире.

Токсиколог Виктор Шилов допустил намеренное отравление арбуза, так как ему не известны случаи, когда арбуз стал причиной отравления с летальным исходом.

Происшествия,Виктор Шилов,
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