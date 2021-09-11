Прокуратура уточнила причину взрыва в жилом доме в Липецкой области

Прокуратура назвала причину взрыва в Липецкой области, унесшего жизни двух человек. Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что ЧП в поселке Солидарность случилось из-за неисправности газового оборудования. Его цитирует ТАСС.

Фото: МЧС России/ТАСС МЧС России/ТАСС

«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования», - сказал Живалов.

По словам прокурора, надзорное ведомство проведет проверку и оценит действия должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение.

В ночь на 11 сентября произошел взрыв в 16-квартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Два человека погибли, это ребенок и женщина 1971 года рождения. Ранения получили восемь жильцов. Пятерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще одного человека ищут под завалами. Работы осложнены из-за нависающих конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники.