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Прокуратура уточнила причину взрыва в жилом доме в Липецкой области

Майк Габриелян
1 час назад

Прокуратура назвала причину взрыва в Липецкой области, унесшего жизни двух человек. Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что ЧП в поселке Солидарность случилось из-за неисправности газового оборудования. Его цитирует ТАСС.

Прокуратура уточнила причину взрыва в жилом доме в Липецкой области
Фото: МЧС России/ТАССМЧС России/ТАСС

«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования», - сказал Живалов.

По словам прокурора, надзорное ведомство проведет проверку и оценит действия должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение.

В ночь на 11 сентября произошел взрыв в 16-квартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Два человека погибли, это ребенок и женщина 1971 года рождения. Ранения получили восемь жильцов. Пятерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще одного человека ищут под завалами. Работы осложнены из-за нависающих конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,Липецкая Область,
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