Пропавшая в августе россиянка найдена в тайге

В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы Наталью Наумову. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

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Россиянка вмести и ее супруг отправились в поход в горы в сибирскую тайгу. Во время сплава их катамаран переворачивался и ломался, в последующем ее супруг скончался предположительно, из-за обострения заболевания. Женщина пыталась выжить и самостоятельно покинуть труднодоступный участок тайги.

«Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили ее у берега», — говорится в сообщении.

Сестра пропавшей Натальи Наумовой обратилась с заявлением о ее розыске 29 августа. Она сообщила оперативникам, что женщина отправилась со своим супругом Алексеем в поход из города Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь.