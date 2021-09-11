В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пропавшая россиянка более двух недель выживала в сибирской тайге

Lenta.ru
9 минут назад

В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы Наталью Наумову. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Пропавшая в августе россиянка найдена в тайге
Фото: ТАССТАСС

Россиянка вмести и ее супруг отправились в поход в горы в сибирскую тайгу. Во время сплава их катамаран переворачивался и ломался, в последующем ее супруг скончался предположительно, из-за обострения заболевания. Женщина пыталась выжить и самостоятельно покинуть труднодоступный участок тайги.

«Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили ее у берега», — говорится в сообщении.

Сестра пропавшей Натальи Наумовой обратилась с заявлением о ее розыске 29 августа. Она сообщила оперативникам, что женщина отправилась со своим супругом Алексеем в поход из города Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь.

Ранее стало известно, что двое российских туристов пропали во время путешествия на яхте по Атлантическому океану. Их дочь сообщила, что ее родители отплыли на своем судне от острова Гран-Канария и направлялись в сторону острова Мадейра — пара планировала дойти до Гибралтарского пролива за две недели.

Происшествия,Наталья Наумова,Иркутская Область,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители