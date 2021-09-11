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Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Ельце

News.ru
1 час назад

Жители посёлка Солидарность под Ельцом Липецкой области, ставшие очевидцами обрушения дома, рассказали о моменте взрыва. Женщина по имени Кристина, проживающая в соседнем доме, первой выбежала на улицу и вместе с мужем поспешила на помощь людям, сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали о моменте взрыва в доме в Ельце
Фото: ТАССТАСС

Произошел хлопок, погас свет. Был сильный треск, сильный взрыв, Сказала мужу: пойди посмотри, может, машина взорвалась. Он увидел: полдома нет, — рассказала женщина.

По её словам, люди из соседних домов выбегали на помощь в одних ночнушках. Под обломками супруги увидели людей, которые звали на помощь.

Мы вытащили женщину, которая лежала под плитой. Муж вытащил ребёнка. Второго искали — она кричала... Вытащили ещё мужчину, — рассказывает Кристина.

Другой очевидец происшествия также побежал спасать соседей.

Сидели, ужинали. Произошел хлопок, всё погасло. Я выбежал, увидел свет от телефонов, прибежал сюда, тут обрушение, полдома упало, — рассказал мужчина по имени Алексей.

Соседи ринулись помогать пострадавшим.

Увидели: рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребёнка, укутали его и передали. Женщина кричит: там ещё должен быть ребенок. Мы ковыряли, а там лежала плита на кровати. Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб, — добавил очевидец.

На сегодня жертвами взрыва газа стали три человека, в том числе десятилетний ребёнок. Под завалами может находиться пенсионер. Пострадали в результате взрыва семь человек. Известно, что в доме недавно проходила проверка газового оборудования.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия,СКР,РЕН ТВ,Липецкая Область,
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